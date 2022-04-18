高雄居家照護首日 照護中心開始評估個案適合性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市政府18日啟動確診者居家照護計畫，居家照護中心已開始運作，除了醫護部門確認確診個案身體症狀，市府也會關懷確診個案居家生活。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年4月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄18日電）高雄市政府今天啟動確診者居家照護計畫，有逾200家基層診所投入；高雄市長陳其邁說，居家照護中心已開始運作，但目前還在為確診者做是否適合居家照護的整體評估。

高雄市今天啟動「高雄版」確診者居家照護計畫，高雄市醫師公會與高雄縣醫師公會積極招募基層診所。市府日前表示，基層醫師非常熱心參與，各行政區共已收到逾200家診所報名。

高雄市醫師公會理事長朱光興今天接受媒體聯訪表示，基層診所已陸續展開模擬演練，一天要進行2次視訊問候，問診確診個案體溫、是否有身體不舒服，或有喉嚨痛、流鼻水、味覺異常等症狀，確定病患身體狀況，也給隔離生活者心理慰藉。

市長陳其邁今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會上表示，居家照護中心已開始運作，但因今天上午到中午接獲的確診數不多，也還需要時間評估個案所在環境是否適合在宅照護，如是否有孕婦、老人家同住等，因此目前都還在做個案的整體評估；最近3週，市府都在盤點防疫量能，針對確診數增加到2000、6000等不同疾病傳播速度，都有規劃。

居家照護分醫療與生活關懷兩部分，除了醫護部門確認確診個案身體症狀，市府也會關懷確診個案居家生活。陳其邁說，從居家隔離到在宅照護，大家對生活關懷都有經驗，後續看內部民政局工作情況，假如第一線人員不足，也可能動員志工等社區力量做調整。

會中有媒體提問，「從醫學專業來看，是否建議小朋友施打莫德納疫苗」。陳其邁表示，不管任何疫苗都一定要通過食藥署EUA審查，以現有國內外資料來看，不管打任何疫苗，只要是合格安全的疫苗，施打都是利大於弊，「我作為醫師會告訴你，小朋友若無其他特殊疾病或體質考量，還是要打疫苗」。

衛生局公布確診者足跡，包含宸豐傳統整復推拿所、C世代健身會館、內惟市場、億品鍋五甲店、瑞興市場、佳佳香鍋貼水餃專賣店、麥當勞鳳山光遠店、義爵式創意輕食、來一杯日式碳烤、異人館咖啡部屋赤仁店等地都入列。

衛生局也公布，目前受疫情影響，高雄共有5校全校停課、36個班級全班停課，師生1540人居家隔離、2412人自主健康管理。（編輯：陳仁華）1110418