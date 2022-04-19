南投新增4確診 2人參加阿妹演唱會返鄉染疫

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（中央社記者吳哲豪南投19日電）南投縣公布4例COVID-19確診個案，南投縣政府指出，有2人先後北上參加張惠妹演唱會，昨天出現症狀，就醫採檢確診；另2人與外縣市確診者接觸染疫。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午疫情記者會中公布，國內新增1727例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為1626例本土個案及101例境外移入，其中南投縣有4例。

南投縣府發布新聞，4名確診案例分別在南投市、草屯鎮、埔里鎮和集集鎮，其中案37862在15日北上參加阿妹演唱會，18日出現咳嗽、全身倦怠、發燒等症狀，自行快篩陽性後，到醫院採檢陽性確診；案37861則在16日參加阿妹演唱會，18日出現喉嚨不適，自己做3次快篩皆呈陽性，前往醫院採檢確診。

另2名確診者則是接觸外縣市確診者確診，其中案36676曾和同學聚餐，17日被匡列密切接觸者，當天感覺喉嚨異常，經採檢確診；案37077已接種3劑COVID-19疫苗，和台中市確診個案是同事，13日被匡列，15日發燒到醫院採檢陰性，18日再快篩呈現陽性，就醫採檢確診。

南投縣府提醒長者及高風險族群，儘速完成接種3劑COVID-19疫苗，降低重症、住院或死亡風險，也籲民眾務必戴口罩、勤洗手、保持社交距離，避免去人多的地方，降低社區感染風險。（編輯：郭諭儒）1110419