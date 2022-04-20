竹市Youbike升級2.0 7月起逐步開啟新20站

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（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）新竹市公共自行車將全面升級為YouBike 2.0，新竹市政府今天宣布新增20處站點名單，預計今年7月逐步開站、9月建置完成。

新竹市政府提供新聞稿表示，轄內YouBike 2.0 的20站點設置方向包括學校、商圈與設施、觀光景點，預計112年再新設34站，全市達119站。

市府表示，YouBike設置以來廣獲各界肯定與好評，市府團隊將和微笑單車公司攜手加速新增站點，也推動公共自行車升級計畫，今年2月決標，由舊有系統升級到2.0，預計先從現既有的50站升級，採YouBike 1.0及2.0共站營運，每一站點都會有部分車柱改為2.0。

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新竹市政府交通處長倪茂榮於稿中指出，觀察過去YouBike使用率，租借地點多位於交通節點、學校、機關、商圈及觀光休閒景點等人潮密集區域，學生是最主要使用族群、其次為觀光旅遊或機關院所洽公，因此今年新設20站將依此原則設置，以滿足市民通勤、通學、購物及休閒需求，提升交通便利性。

交通處說明，竹市YouBike自105年6月啟用迄今，全市目前已建置65站，共計1540輛車，使用人數已超過710萬人次，今年初與微笑單車公司合作升級YouBike 2.0。（編輯：張銘坤）1110420