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新竹縣新增23例 確診者多為輕症

2022/4/20 14:26（4/20 14:36 更新）
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新竹縣20日新增23例。（新竹縣政府提供）
新竹縣20日新增23例。（新竹縣政府提供）
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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）新竹縣今天新增23例，確診者多數為輕症，少數為無症狀，包含3名學生、2名幼兒、1名軍人及1名80歲女性長者，均安排收治醫院或集中檢疫所治療。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，新竹縣新增23例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，其中，18例為居隔期滿或匡列採檢確診，5例為因症狀就醫或篩檢站採檢確診。

縣府說，今天的23例，年齡分布在2至80歲，分別為14名男性、9名女性，症狀以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主，地區分布為竹北市11例、湖口鄉6例、新豐鄉3例、新埔鎮1例、關西鎮1例及竹東鎮1例。相關確診足跡已陸續通知消毒中。

衛生局指出，其中有2名幼童，為2歲女童與3歲男童，出現發燒等症狀，皆已就醫治療中。

新竹縣長楊文科表示，請民眾盡快完成完整3劑疫苗接種，雖然打滿3劑疫苗無法完全避免感染，但對避免染疫後的重症和死亡仍有顯著效果，而家長完整接種疫苗，也可減少同住未接種疫苗孩童的感染機會。（編輯：李錫璋）1110420

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