永和河濱車道破損女騎單車慘摔 新北：緊急修復

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（中央社記者王鴻國新北20日電）1名女子日前在永和河濱公園車道騎自行車，因路面破損慘摔受傷，有民代批市府未妥善維護。新北市水利局表示，這是台北自來水事業處維管路段，已緊急修復並願助傷者申請國賠。

民進黨新北市議員羅文崇今天表示，永和河濱公園一直都是永和市民最喜愛的休憩場所之一，最近有女子在網路上PO文表示，自己在河濱公園騎自行車，途經一處下坡路段時，因水泥路面剝落摔傷昏迷，幸虧有熱心民眾幫忙喚醒並叫救護車緊急送醫，才讓當事人得到及時救治。

他表示，從現場照片顯示，此路段的毀損已經相當嚴重，而且有不少民眾在PO文下方留言表示，路面毀損的情況已經持續很長一段時間，都沒有相關局處前來修繕，最後才造成不幸意外。

對此，水利局發布新聞稿表示，在4月18日接獲有民眾於秀朗追風越堤道騎乘Ubike受傷消息時，立即透過「我是永和人」臉書社群私訊聯繫受傷民眾，今天下午取得聯繫並表達慰問及關心，若傷者欲申請國賠，水利局也會予以協助。

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水利局表示，路面損壞的路段是自109年12月起由台北自來水事業處申請河川公地使用許可，許可工程車輛進出施作工程，水利局已在19日先緊急修復，今天再請廠商補強路面並邀北水處現勘，要求北水處在使用路段上應負起維護管理責任。

水利局強調，事發路段是越堤道，供汽機車使用，並非河濱公園的自行車專用道，故路燈不是以自行車道標準來設置，後續已要求北水處增加臨時照明及設置告示，避免再次發生用路人受傷的事情。（編輯：卞金峰）1110420