國小確診師曾去阿妹演唱會 學生也染疫全校停課

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（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）竹山鎮桶頭國小一名教師曾去歌手張惠妹演唱會且身體不適確診COVID-19，因戶籍在雲林縣，歸屬雲林個案，由於教師的11歲女學生也確診，達全校停課。家長控教師咳嗽卻未戴口罩。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，南投縣政府今天公布12例確診個案疫調資料，包含昨天公布確診孕婦的父親讀經班5名同學、2名銀行行員、1例嘉義市私人聚會群聚、1例南投市某個案兒子、1例南投市某個案孫子、1例小學生、1例草屯某個案兒子。

染疫的南投市64歲及63歲男銀行員，為名間鄉確診個案同事，被匡列為密切接觸者，19日採檢陽性確診，Ct值分別為12.3及19.4，收治集中檢疫所，縣內足跡包含華南銀行南投分行、集賢咖啡館、築間幸福鍋物等，環保局完成清消，外縣市接觸史通知當地衛生局。

根據縣府衛生局發布資料，竹山鎮11歲女性，未達接種疫苗年齡，為雲林縣確診個案學生，被匡列密切接觸者，20日至醫院採檢陽性，Ct值18.1、無症狀，收治集中檢疫所；據了解，此雲林縣個案任教南投縣竹山鎮桶頭國小，被家長投訴指參加歌手張惠妹演唱會後出現咳嗽等不適，卻未立即通報，上課也不戴口罩。

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桶頭國小校長王業起初受訪不願證實家長指控並掛電話，後來才證實這名教師曾參加演唱會且身體不適；縣府教育處副處長王淑玲說，目前未強制規定教師上課須戴口罩，對於家長投訴待釐清，教育處將派員了解，至於足跡等細節則由個案歸屬的衛生局公布。

教育處統計，南投市某幼兒園1名教職員與1名幼生確診，全園18日至29日停課；竹山鎮某國小1名教師與1名學生確診，全校21日至30日停課；另外，南投市某幼兒園、名間鄉某國小各有1班停課，及竹山鎮某幼兒園及某國小21日下午至22日預防停課。（編輯：陳仁華）1110421