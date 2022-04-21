高市91人居家照護 市府送防疫包內含門縫封條

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）高市目前有91名確診者接受居家照護，市長陳其邁表示，市府各局處會協助醫療、送餐、申請補助等需求，並發送內含門縫封條的防疫包，也盼民眾秉持「我為人人、人人為我」精神，互相協助。

陳其邁下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，若被通知確診，要留在家中等公衛人員通知，一人一室、不共餐，戴口罩，經常碰觸的物品要消毒等，並通知密切接觸者自我隔離及健康監測。

高雄市政府衛生局統計，目前高市居家照護者有91人。陳其邁說，市府會在醫療、生活照顧等方面給予協助，如獨居或全家均被隔離，無親友可送餐，可向里幹事申請送餐服務，一般人須自費，低收入戶或中低收入戶等餐費由市府負擔。

此外，市府也會發送居家照護防疫包給確診者，包內有體溫計、酒精、快篩試劑、泡麵、沖泡飲、餅乾等，還有門縫封條，陳其邁說，這是為了避免發生類似過去防疫旅館群聚情形，可把窗戶打開，但門下的縫就用封條填滿，落實一人一室。

防疫包內還有紅色垃圾袋，把垃圾袋綁好後，市府會有專人處理，原則在解隔離後運出。家中寵物可以自己就地照顧，或交親友或送寵物旅館，如都不行，農業局可協助。寵物有就醫需求，也可聯繫獸醫師視訊看診或市府協助送醫就診。

在醫療方面，衛生局長黃志中說，居家照護者，會安排定期醫療評估和每日關懷，若無身體不適，時間到解除隔離，如有不適，則由專責醫護評估、視訊診療，也可致電24小時專線（07）7151911協助安排到專責醫院就醫。

黃志中並表示，確診者居家照護目前規劃10天，10天後有7天自主健康管理；確診者同住的未確診者前10天居家隔離，第10天會發快篩試劑，後7天再進行加強版自主健康管理。

陳其邁說，希望大家能秉持我為人人、人人為我精神，互相支持、包容幫忙，才能防疫成功。市民配合市府守住前半場，現在進入減災階段，要持續做好準備。（編輯：陳仁華）1110421