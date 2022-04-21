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竹市府重整東光公園 提供居民優質休閒場域

2022/4/21 17:51（4/21 18:11 更新）
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新竹市副市長沈慧虹（右）21日出席東光公園周邊綠帶環境改善開工，期待東光公園重整，打開公園內水岸的視野，給市民一處兼具休閒遊憩及安全通行的綠帶空間。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年4月21日
新竹市副市長沈慧虹（右）21日出席東光公園周邊綠帶環境改善開工，期待東光公園重整，打開公園內水岸的視野，給市民一處兼具休閒遊憩及安全通行的綠帶空間。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年4月21日
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（中央社記者郭宣彣新竹市21日電）新竹市政府今天表示，將重整升級東光公園，重新梳理原有植栽，營造老樹下休憩空間，並將凌亂電纜線下地，清整出乾淨的天際線，提供社區居民優質休閒場域，預計年底完工。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，新竹市副市長沈慧虹今天出席東光公園周邊綠帶環境改善開工，期待東光公園重整，打開公園內水岸的視野，給市民一處兼具休閒遊憩及安全通行的綠帶空間。

新竹市政府城市行銷處表示，東光公園位於東光路旁，鄰近東勢大排與東勢社區，公園已使用逾20年，設施老舊且植栽生長凌亂，為更符合民眾使用需求，市府於11日舉辦地方說明會，收集民眾建議，均已納入研議。

目前，公園重整部分，包含有拆除大排旁1.5米高圍牆，設置通透的安全欄杆，讓民眾讓貼近水岸、減少視覺阻隔，以及打造平整安全環狀無障礙人行通道串聯公園等。

城銷處指出，未來，進行重整後，將提供居民一個有水流、有綠蔭，且慢活恬靜又安全的生活環境。（編輯：卞金峰）1110421

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