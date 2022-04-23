疫情升溫 黃偉哲籲播打防疫專線莫惡言相向

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（中央社記者張榮祥台南23日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，台南市長黃偉哲今天呼籲市民相忍為防疫，莫在防疫專線上惡言相向，很多電話都有錄音，若第1線人員應對不佳，市府也會檢討改進。

台南市發生1名家長趕辦居家隔離通知書時疑遭衛生所人員刁難，衛生局今天致歉說明；黃偉哲下午在台南市COVID-19防疫記者會表示，第1線人員相當辛苦，若應對不佳，市府會檢討改進，大家要互相體諒包容。

台南市政府衛生局長許以霖也呼籲市民播打防疫專線時，不要有太多的謾罵和流言散布，也莫問候對方的家長，在防疫專線上罵人抱怨，只是佔用專線資源，這個社會要的是團結防疫，不是對立。

許以霖表示，市民若是無法打通防疫專線，也可透過LINE、電子郵件及衛生局臉書（facebook）粉絲頁反映問題。

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面對疫情升溫，12歲以下尚未施打疫苗，黃偉哲同時宣布，台南市國小校園25日起全面暫停開放，國中和高中校園仍維持開放。

黃偉哲也公布台南市今天新增51例COVID-19確診病例，包含曾參加鹽水教會活動個案7例、台北張惠妹演唱會衍生個案2例、羽球館相關個案2例、具外縣市活動史個案4例、校園相關活動接觸者5例、確診者同住家人或親友3例、職場接觸衍生個案1例，感染源疫調中27例。（編輯：卞金峰）1110423