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聯發科1/147

聯發科大樓清消 竹市府證實累計3人確診

2022/4/23 20:14（4/23 20:23 更新）
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新竹市政府衛生局23日晚間證實，聯發科3名員工染疫，已於日前公布確診。（中央社檔案照片）
新竹市政府衛生局23日晚間證實，聯發科3名員工染疫，已於日前公布確診。（中央社檔案照片）
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（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）媒體報導IC設計大廠聯發科有員工確診，位在新竹科學園區的2棟大樓近日進行清消。新竹市政府衛生局今天晚間證實，這間公司有3名員工確診，已於日前公布確診。

「ETtoday財經雲」報導，聯發科多棟建築都有員工確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），目前傳有多名員工在居家隔離中，人數約10人。晚間聯發科也回應，指公司疫情相關處理措施，均依中央相關防疫規定及公司營運持續管理計畫運行，目前疫情對公司運營無重大影響。

新竹市政府衛生局晚間提供新聞資訊表示，分別在4月19日至23日間新增的3名確診者，任職於這間竹科大廠。一名為20多歲男性，近日至外縣市打球接觸到確診者，獲匡列通知後居家隔離，後出現流鼻水症狀並採檢確診。

竹市衛生局表示，另一名為30多歲女性，近日參加喜宴，因同桌友人確診，被匡列居家隔離且採檢後也確診。

衛生局表示，第3名確診者為40多歲男性，因曾與確診友人在外縣市聚餐，獲友人告知後自行篩檢確診。（編輯：張芷瑄）1110423

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