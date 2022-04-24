更多編輯台推薦新聞：
巴西百歲翁任職同家公司84年創世界紀錄 樂於工作每天開車上班
國際

巴西百歲翁任職同家公司84年創世界紀錄 樂於工作每天開車上班

影片／旅台學生：烏克蘭人民對台灣支持有感 對中國很失望
政治

影片／旅台學生：烏克蘭人民對台灣支持有感 對中國很失望

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增4126例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增4126例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

澎湖春季大淨灘 美麗海灣再現

2022/4/24 11:47（4/24 12:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
澎湖縣政府「2022環保年」春季大淨灘活動24日在龍門沙灘舉行，全縣36個各公私團體、社區民眾1000多人一起淨灘，規模盛大。中央社 111年4月24日
澎湖縣政府「2022環保年」春季大淨灘活動24日在龍門沙灘舉行，全縣36個各公私團體、社區民眾1000多人一起淨灘，規模盛大。中央社 111年4月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣24日電）觀光季開鑼，澎湖縣政府今天在龍門沙灘舉行春季淨灘活動，1000多名民眾在大太陽下撿拾海漂廢棄物，短短1個多小時共清理出9220公斤的海廢，讓美麗海灣再現。

澎湖縣政府「2022環保年」春季大淨灘活動，今天在龍門沙灘舉行，縣長賴峰偉、馬公市長葉竹林、湖西鄉長吳政杰、環保局長陳高樑與全縣36個各公私團體、社區民眾1000多人一起淨灘，規模盛大。

賴峰偉表示，今年是環保年，以米勒「拾穗」的名畫，籲請大家彎下腰，把垃圾撿起來，為地球行善，維護美麗的海岸景觀，讓澎湖處處充滿美麗。

陳高樑表示，今年環保局以「消除髒亂、向上提升」為環境施政主軸，今天春季大型淨灘活動，除了海灘淨灘外，各社區陸地與空污等，宣示全縣陸海空一起動起來，呈現澎湖是世界最美麗海灣的城市。

澎湖環保局表示，今天春季大淨灘活動，在短短1個多小時，共清理出9220公斤的海漂廢棄物，以漂流木6000公斤最多、非資源垃圾2068公斤、資源垃圾1152公斤，由湖西公所協助清運。

澎湖環保局表示，澎湖近3年來，全縣共超過700場次的淨灘，動員超過4萬人次，海岸線淨灘累積達420公里，清理出的海漂廢棄物達600公噸。（編輯：黃世雅）1110424

澎湖縣政府「2022環保年」春季大淨灘活動24日在龍門沙灘舉行，縣長賴峰偉（前左5，白衣）籲請大家彎下腰，把垃圾撿起來，為地球行善，維護美麗的海岸景觀，讓澎湖處處充滿美麗。中央社 111年4月24日
澎湖縣政府「2022環保年」春季大淨灘活動24日在龍門沙灘舉行，縣長賴峰偉（前左5，白衣）籲請大家彎下腰，把垃圾撿起來，為地球行善，維護美麗的海岸景觀，讓澎湖處處充滿美麗。中央社 111年4月24日
澎湖縣政府24日在龍門沙灘舉行春季淨灘活動，1000多名民眾在大太陽下撿拾垃圾，短短1個多小時共清理出9220公斤的海漂廢棄物。中央社 111年4月24日
澎湖縣政府24日在龍門沙灘舉行春季淨灘活動，1000多名民眾在大太陽下撿拾垃圾，短短1個多小時共清理出9220公斤的海漂廢棄物。中央社 111年4月24日
澎湖縣政府24日在龍門沙灘舉行春季淨灘活動，1000多名民眾在大太陽下撿拾海漂廢棄物，讓美麗海灣再現。中央社 111年4月24日
澎湖縣政府24日在龍門沙灘舉行春季淨灘活動，1000多名民眾在大太陽下撿拾海漂廢棄物，讓美麗海灣再現。中央社 111年4月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載