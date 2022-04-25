肯定3+4居隔方案 鄭文燦呼籲彈性調整電子圍籬

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（中央社記者吳睿騏桃園25日電）因應中央計劃採取3+4居隔方案，桃園市府認為政策是正確的，市長鄭文燦表示，目前疫情潛伏期短，3+4確實較方便也可減少違規脫逃，並呼籲中央可以彈性調整電子圍籬政策。

鄭文燦在下午的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會中說，若採用3+4居隔方案後，在居家隔離及輕症在家照顧部分，市府會透過民政系統贈送防疫關懷包，由區公所系統負責分配發送部分可與車隊合作，降低民政及公衛人員壓力，同時請民政局啟動電商物流系統分送防疫關懷包，原則上，居隔者會加上2劑快篩試劑，方便進行居家快篩。

鄭文燦表示，希望居家隔離通知書可用電子化，20歲以下學生，可由校護或防疫長，針對陪同照顧確診學生的家人或法定代理人，直接開立紙本通知書帶回，減少第一線衛生所開立居家隔離通知書的壓力。

鄭文燦指出，部分民眾可能因為作業系統規定的關係，會稍晚才接到居隔通知書，請民眾收到健保快易通的確診通知後，就可以向各地衛生所跟區公所自主申報確診，市府該啟動的各種醫療以及生活照顧就會直接啟動，不用等到中央通知。

鄭文燦說，目前疫調採檢方式是發病前或PCR確診前2天，以同住、同學、同伴、同工等方式居隔，學校部分請教育局通知各校護、校長或防疫長，居隔範圍由學校確定，減少作業時程，至於是否採取全面停課政策，仍以風險高低確定，特別是補習班、安親班等近距離室內易造成群聚感染者，按實際情況決定。

鄭文燦籲請大家不要標籤化確診者，面對第一線防疫人員的關懷照顧，請民眾不要予以指責，同時也給居隔者支持。

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鄭文燦也呼籲中央，3+4方案中，居隔民眾多是輕症在家照護狀況，以目前開立居隔通知書作業速度，電子圍籬必要性已消失，中央可考慮改採較有彈性的做法，透過民眾配合，相信可達成很好效果。

桃園市政府表示，近日疫情升溫，確診人數快速增加，搭配中央防疫策略改採取以重點疫調、精準匡列為原則，民眾外出時大多確實佩戴口罩，避開確診者足跡已非重要防疫策略；因此，市府從今天起除非有特殊足跡狀況，才會另行公布，衛生局仍會持續疫調，並由環保局針對足跡熱點持續加強消毒，保障市民健康。（編輯：陳仁華）1110425