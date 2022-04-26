花蓮婦幼親創園區試架驅狗器 友善防遊蕩犬侵擾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）花蓮婦幼親創園區去年底啟用後，因鄰近環境多草叢林木，易有遊蕩犬隻出沒恐造成民眾安全疑慮，縣府農業處與社會處合作設置10支驅狗器，營造公共場域安全兼顧友善動物。

花蓮縣政府今天發布訊息表示，花蓮婦幼親創園區位於美崙山腳下，占地5500坪，除有房舍、教室等建築外，也有大片草坪，適合親子活動；但鄰近環境多有草叢林木，為避免因為遊蕩犬出沒而導致人犬衝突，特別跨單位研商合作規劃打造場域安全。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說明，經現地勘察發現，婦幼親創園區的南側圍牆較為低矮，犬隻可能有機會侵入，因此特別在園區進行誘捕，也在園區圍牆旁設置10支驅狗器，期望藉由試辦設置驅狗器裝置，以另一種友善方式防範遊蕩犬隻影響到民眾遊憩活動範圍。

巿售驅狗器的原理，主要是透過人與動物可接受到的不同聲音聽力範圍，產生人類聽不到的音頻但對犬隻有效的刺激聲波，進而使犬隻感到害怕達到驅趕作用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

周黃得榮表示，為進行縣內犬隻數量管制，自2022年起規劃以上、下年度進行犬貓絕育、晶片植入、狂犬病疫苗施打的三合一工作；另外，也將與「台灣之心愛護動物協會」合作，進行偏鄉犬貓絕育，希望達到源頭控管，再搭配策略性誘捕犬貓進行絕育工作，逐步達到減量目的。

流浪動物的問題並非一朝一夕可解決，但縣府仍致力於創造人與動物皆能幸福共存的生活，希望找出人與遊蕩犬隻共融的方式，讓花蓮成為一個友善動物的幸福縣巿。（編輯：陳仁華）1110426