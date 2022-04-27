侯友宜：申請試辦居隔轉型 盼民眾自主防疫

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新北市政府27日舉行COVID-19疫情說明會，衛生局長陳潤秋（圖）介紹居家隔離轉型試辦草案，她說，最主要目的是釋出公衛負擔，轉換能量固守居家照護患者，這項試辦計畫對象是確診者的同住家人與親密接觸者，7日內仍不外出，以在家、居家辦公為原則。中央社記者黃旭昇新北攝 111年4月27日

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（中央社記者黃旭昇、沈佩瑤新北27日電）新北市長侯友宜今天表示，居隔轉型試辦草案是釋出公衛人力至居家照護，7日內仍不外出，以在家、居家辦公為原則，盼民眾轉型自律、自主防疫。

侯友宜下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會公布，新北新增3241人陽性，與昨天的2076人相較明顯上升，且從3月23日至今，從曲線圖可看出確診數緩坡爬升。

另外，他公布居家隔離列管人數為4萬7100人，居家照護累計人數9458人；居家隔離人數從昨天3萬3368人躍升，更凸顯照護重點應擺在照護中、重症患者。

媒體詢問，台北市長柯文哲提到「軟性封城」，新北怎麼看這件事情；侯友宜強調，新北從來沒有討論這件事，面對疫情將全力以赴守好疫情，讓市民可以安心轉換居家隔離。

侯友宜說，新北今天有2萬多人解除隔離，全面動用衛生所、區公所、警察等多元人力協助支援發放快篩試劑，能動用的都動用了，大家都很忙碌盡心，非常辛苦。

衛生局長陳潤秋在說明會中，介紹居家隔離轉型試辦草案，她說，最主要目的是釋出公衛負擔，轉換能量固守居家照護患者，但計畫須經中央專家學者討論並核准後才能實施。

陳潤秋強調，這項試辦計畫對象是確診者的同住家人與親密接觸者，7日仍是在家自我居隔，不能任意趴趴走；民眾仍以「居家辦公」優先，並且下載社交距離APP，讓國民自律、自主防疫與自主疫調、自主居隔。

她說，如果居隔者有緊急需求，也可自我協助，經24小時內快篩陰性才能外出，且不能搭大眾運輸、不能進出餐廳與多人共食，嚴格落實加強版自主健康管理，非必要活動都是禁止。

陳潤秋說，這項政策是參考以往許多加強版自主健康管理的經驗，將報請中央核准後實施，如果居隔者違反法令，就會有相關罰則。

至於新北市目前的醫療量能，陳潤秋說，醫院已開出25%的專責病房共1196床，目前空床率30%，另有6家集中檢疫中心還有空床，可以照顧確診患者。（編輯：方沛清）1110427

新北市長侯友宜（中）、副市長劉和然（左）、衛生局長陳潤秋（右）出席疫情說明會；侯友宜說，新北27日有2萬多人解除隔離，全面動用衛生所、區公所、警察等多元人力協助支援發放快篩試劑。中央社記者黃旭昇新北攝 111年4月27日