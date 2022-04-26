中央憂居隔轉型風險大 新北：漏掉病人和3+4一樣多

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中央收到新北市「居隔轉型試辦草案」但擔憂漏掉的病人多及風險大；新北市衛生局長陳潤秋（前）26日在疫情說明會表示，只要7天自主防疫都能做到位，漏掉的病人和3+4方案是一樣多。中央社記者王鴻國攝 111年4月26日

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（中央社記者王鴻國新北26日電）中央收到新北市「居隔轉型試辦草案」但擔憂漏掉的病人多及風險大；新北市衛生局長陳潤秋表示，只要7天自主防疫都能做到位，漏掉的病人和3+4方案是一樣多。

新北市長侯友宜下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會表示，新北今天確診人數2076人，居家照護累計7419人，居家隔離列管數3萬3368人。可解隔8757人。

侯友宜說，今天和中央共同實施3+4方案，但重點是7天不是讓大家能「趴趴走」，沒有必要仍不要外出。但3+4不能減少行政流程，新北才會提居隔轉型，這是未來其他縣市也會面對問題。

侯友宜說，希望快速進行居隔轉型，目前依照中央規範已實施醫護專案，也就是居家快篩加自主健康管理7天，目前推動警消民政等維持社會正常運作等事業單位人員納入實施，但實施對象必需打滿3劑且由事業提計畫報核，以確保醫療量能及社會動能正常運作。

他強調，居隔轉型是7天都要快篩陰性才可以出門工作，必要時才能外出採買生活必需品，前3天不可搭乘大眾運輸，全程戴口罩，禁止進入餐廳飲食、不能參加大型活動等。

媒體詢及中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，新北市「居隔轉型試辦草案」公文已經送到，但認為漏掉的病人蠻多，對社會風險就相對的大。

陳潤秋表示，居隔轉型試辦計畫是針對一般民眾，公文已送達並希望中央在專家學者討論後，能同意新北實施，居隔轉型不是減少天數，仍是7天，民眾可被動由電子圍籬匡列的居隔轉為主動自我健康管理及自我防疫，希望儘快實施化被動為主動的居隔轉型，若7天自我防疫都能做到位，漏出來病人會和3+4是一樣多的。（編輯：方沛清）1110426

新北市長侯友宜表示，新北26日確診人數2076人，居家照護累計7419人，居家隔離列管數3萬3368人。可解隔8757人。中央社記者王鴻國攝 111年4月26日

（新北市政府提供）

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