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台中議會餐敘2局長確診 再添1議員確診1快篩陽性

2022/4/30 12:12（4/30 12:13 更新）
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（中央社記者趙麗妍台中30日）台中市政府文化局長陳佳君、教育局長楊振昇26日參加議會餐敘，結果依序於29日確診；另參加餐敘的台中市議員王立任今天確診；至於市議員江肇國則是快篩陽性，目前正進行PCR檢驗。

台中市長盧秀燕因與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者接觸，目前居家隔離，今天解除，進入4天自主防疫期的第一天，快篩陰性。

陳佳君26日曾出席台中市議會教育文化委員會餐敘，當天出席的還有台中市議長張清照、副議長顏莉敏及市議員陳廷秀、陳政顯、王立任、江肇國；市府方面則有副市長令狐榮達、楊振昇及運動局長李昱叡等人。陳佳君、楊振昇已在29日確診。

王立任今天出現些微咳嗽及喉嚨乾癢症狀，一早立刻進行快篩，結果為陽性，隨即搭乘防疫計程車前往醫院進行PCR檢測，結果仍是陽性。

江肇國上午快篩陽性，現在前往醫院PCR檢驗，他在臉書發文提到，早上睡醒喉嚨癢癢的，目前聲音沙啞、沒有發燒。（編輯：屈享平）1110430

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