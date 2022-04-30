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率先全國 彰化外勤消防員5/1起實施勤2休2

2022/4/30 19:10（4/30 19:21 更新）
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彰化縣消防局30日宣布，外勤消防員自5月1日起全面實施「勤2休2」制度，人員分2班，1班休假、1班值勤，減少病毒傳播，也讓消防員能有更完整的休息時間。圖為消防員出勤救災畫面。（彰化縣消防局提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年4月30日
彰化縣消防局30日宣布，外勤消防員自5月1日起全面實施「勤2休2」制度，人員分2班，1班休假、1班值勤，減少病毒傳播，也讓消防員能有更完整的休息時間。圖為消防員出勤救災畫面。（彰化縣消防局提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年4月30日
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（中央社記者蕭博陽彰化縣30日電）彰化縣消防局率先全國，外勤消防員5月1日起全面實施「勤2休2」制度，人員分2班，1班休假、1班值勤，不混合出勤，減少病毒傳播，也讓人員下班後能有更完整的休息時間。

為改善外勤消防員超時工作及考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，彰化縣消防局今年3月起在8個消防分隊試辦「勤2休2」制度，經運作測試，試辦單位認為對之前超時勤休方式有很大改善，消防局考量目前疫情嚴峻，原定6月1日全局實施「勤2休2」，提前至5月1日起全面辦理。

彰化縣消防局今天發布新聞稿表示，為避免人員交叉感染，維持救災、救護勤務運作，去年已有實施勤2休2經驗，5月1日起外勤單位除落實駐地、車輛清消及遵守相關防疫措施外，實施2班制勤2休2，更能確保人員確診時不必全隊暫停勤務，對民眾服務不中斷、不延遲。

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消防局表示，試辦勤2休2制度期間，人員普遍反映良好，因疫情升溫，提前於5月1日起，以2班制方式實施勤2休2，隨著疫情升溫，勤務可能更繁重，消防局除加強各項防疫措施，勤務規定也會持續修正，給人員充分休息時間，並維持最充分救災、救護量能。

一名消防分隊主管透露，之前是「勤2休1」，補休要找時間排假較不便，還有人力混合出勤狀況，現在改為A班、B班同仁輪流上班、休假，人員不混合出勤，減少不同班組接觸，有利防疫，也讓下班人員獲得完整休息，但值班人力相對以前會少一點。（編輯：郭諭儒）1110430

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