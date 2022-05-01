確診數飆升又逢台鐵停駛 花蓮旅宿：連假訂房冷清

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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）台鐵企業工會今天發起不加班活動，表定列車全部停駛，花蓮旅宿業者指出，COVID-19疫情持續升溫，加上台鐵停駛夾擊，五一連假訂房率不到4成，是最不像連假的連假。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡今天接受中央社記者採訪指出，往年五一連假花蓮訂房率可達8成以上，是淡季期間重要假期，4月起因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例飆升，原本訂房率就已掉到只剩3成，再碰上台鐵停駛影響，再下降到只剩2成。

張琄菡說，台鐵雖有推出類火車因應，遊客反映搭車時間太久，接受度並不高，因停駛影響行程的遊客，建議延期再來，不過持平來看，疫情衝擊還是比停駛影響更大。

花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦接受中央社記者採訪指出，往年五一連假訂房可達9成，訂房率下降主因仍是疫情，這次只剩約3成，這段時間遊客以自駕為主，台鐵停駛影響不大。

葉陳錦說，本土病例不斷攀升，這次感覺不到連假氛圍，直呼是最不像連假的連假。（編輯：陳仁華）1110501