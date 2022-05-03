王欣儀、陳永德確診 北市議會累計7議員染疫

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北3日電）COVID-19疫情嚴峻，台北市議會今天再有2名議員染疫，累計7人確診。陳永德表示，目前已在聯醫仁愛院區隔離，僅些微咳嗽；王欣儀則有喉嚨痛等症狀。

台北市議會繼無黨籍議員黃郁芬、民進黨議員王閔生、新黨議員侯漢廷、國民黨議員戴錫欽及耿葳5人COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診後，國民黨議員陳永德、王欣儀也在今天確診，累計7名議員染疫。

王欣儀辦公室指出，王欣儀昨天下午出現喉嚨痛等症狀，經採檢PCR後確診。王欣儀從4月27日就沒有進入議會，目前遵照防疫指引在家隔離中，雖然喉嚨在喝水、吞嚥時都很痛，無法講話，但無大礙，請大家放心。

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陳永德接受媒體電訪表示，他從上週開始出現咳嗽症狀，以為是感冒就自行服用普拿疼緩解，但家人陸續在1日晚間、2日上午確診，他趕緊去PCR並自行在服務處隔離，今天得知確診，已經住進聯合醫院仁愛院區專責病房。

陳永德說，平常都有戴好口罩、不太跑行程，搞不清楚是在哪裡被感染的，已經通知服務處、辦公室同仁去篩檢，目前回報都是陰性。（編輯：方沛清）1110503