母親節將屆逢疫情影響內用意願 餐廳請媽媽吃飯

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（中央社記者蘇木春台中3日電）母親節將屆，但餐飲業受疫情影響，降低民眾餐廳內用意願。不少業者都加強防疫工作，盼民眾安心用餐，有餐廳直接免費請媽媽用餐，更有業者加贈蛋糕，希望民眾吃得安心又開心。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，雖然中央流行疫情指揮中心未禁止民眾在餐廳內用，但仍影響民眾內用意願，讓餐飲業受不小衝擊。

因應母親節檔期，業者祭出優惠方案，盼能度過此次影響。其中，台中市火鍋業者宮秸火鍋推出活動，即日起至5月8日，只要由民眾（需年滿18歲以上）帶媽媽前往用餐，媽媽的餐點將由業者買單，若在臉書發文標記餐廳，再贈送特色菜。

宮秸火鍋執行長黃尚羿表示，4月份受疫情影響，業績下降近5成，為讓民眾安心，餐廳每2天會請廠商進行全餐廳消毒1次，原本是自助式夾取餐點形式經營，許多餐點改做為可單點形式，避免因使用夾子傳染，桌椅、環境等酒精消毒也都是基本防疫工作。

另外，日月千禧酒店則推出宴會廳母親節中式桌菜優惠，與媽媽同行搭配專案，就贈送6吋母親節蛋糕。另外，饗樂全日餐廳、極炙牛排館於7日及8日，也推出母親節特色菜組合。

裕元花園酒店以住宿搭配餐飲進行促銷，5月31日前推出母親節住房專案，平日住宿除可升等外，並加贈晚餐。另有線上旅展推出住宿與餐廳優惠，希望在疫情下刺激宅消費。

台中林酒店主推母親節蛋糕，即日起至5月10日，推出母親節限定蛋糕，採用法式手法製作，外觀宛如盛開的花朵，相當吸睛。（編輯：卞金峰）1110503