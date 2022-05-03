澎湖觀光旅遊回春 縣府籲旅宿業友善經營永續發展

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2022澎湖國際海上花火節4月25日開幕，雖受疫情影響，人數較以往減少，但接連2場的花火與無人機表演，也都湧入近萬名遊客觀賞，旅宿業的需求增加，揮別過去一年多的慘淡經營景況。（澎湖縣政府提供）中央社 111年5月3日

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（中央社澎湖縣3日電）澎湖國際海上花火節如期上演，帶來沉寂已久的人潮，觀光旅遊回春，澎湖縣政府籲請旅宿業者自律，勿殺雞取卵，趁勢漲價，維持正常市場機制，讓澎湖觀光產業永續發展。

澎湖縣政府發布新聞稿指出，澎湖國際海上花火節在4月25日開幕，雖然受疫情影響，人數較以往減少，但仍有近1萬5000人潮，接連2場的花火與無人機表演，也都湧入近萬名遊客觀賞，旅宿業的需求增加，揮別過去一年多的慘淡經營景況。

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縣府旅遊處指出，旅館與民宿業者應將其客房價格，報請地方主管機關備查；變更時，亦同。旅館業向旅客收取之客房費用，就是依法訂定房價並報請縣府備查後的銷售的價格，不得高於前項客房價格，若向旅客收取高於備查的房價，遭消費者舉發，可依發展觀光條例第55條第3項規定，將視情節輕重，主管機關得令限期改善或處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。

縣府指出，在觀光旅遊恢復以往的榮景，籲請旅宿業者維護澎湖友善旅宿環境，不要殺雞取卵，趁勢漲價，讓客人有個快樂又難忘的澎湖回憶，以維護澎湖觀光產業永續發展。（編輯：黃世雅）1110503