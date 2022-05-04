屏東漁民海廢換白米 2個月回收逾3700公斤

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為減少海洋廢棄物，屏東縣政府首創「海廢帶回、漁獲自肥」活動，鼓勵漁民帶回海上作業所產生的廢棄物，期能從源頭減量，並以兌換紅豆、屏東米等在地農產品及環保民生用品作為獎勵。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年5月4日

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（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）屏東縣政府首創「海廢帶回、漁獲自肥」活動，鼓勵漁民將在海上作業廢棄物帶回，可兌換在地農產品，執行2個月已回收逾3700公斤，成果更超越去年環保艦隊年度回收量。

根據縣府環保局統計，「海廢帶回、漁獲自肥」自今年2月15日起跑迄今，已逾2個月，帶回的海洋廢棄物回收量超過3700公斤，更超越去年環保艦隊年度回收量1115公斤，其中枋寮及東港安檢所分別列居第1名及第2名。

縣長潘孟安今天前往海巡署第五岸巡隊及第六岸巡隊頒發感謝狀，並致贈獎勵金。潘孟安表示，期望透過全國首創海洋廢棄物回收兌換在地農產品的獎勵機制，攜手保護海洋生態，實現資源永續，也希望能減少海龜被漁網纏繞的憾事發生，為海洋共盡一份心。

環保局長顏幸苑告訴中央社記者，「海廢帶回、漁獲自肥」活動，結合農業處、海巡署第五與第六岸巡隊及各漁港安檢所，跨部門共同合作與推動，在縣內的23處漁港安檢所設置海廢回收兌換站。

顏幸苑說，鼓勵漁民攜回海上作業所產生的廢棄物，期能源頭減量，並以兌換紅豆、屏東米等在地農產品及環保民生用品作為獎勵。

另外，為了讓更多外籍漁工一起加入兌換行列，推出印尼、英文、泰國、馬來西亞、菲律賓及越南6個國家語言版本獎勵兌換說明，讓外籍漁工一目瞭然，共同參與海廢帶回的活動，守護海洋生態環境無國界之分。（編輯：陳仁華）1110504