北士科車來速篩檢大塞車 黃珊珊籲有預約再來

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因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，士林北投科技園區4日起開設「快篩陽車來速」篩檢站，上午就有不少民眾開車到場等候，讓篩檢站前形成車陣。中央社記者徐肇昌攝 111年5月4日

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（中央社記者陳怡璇台北4日電）北市北士科篩檢站車來速PCR今天上線，仍有許多非快篩陽、或是無預約的民眾前來，導致篩檢站塞車或車輛逆向誤入採檢車道，副市長黃珊珊呼籲快篩陽、有預約的民眾再來。

台北市因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情而加開篩檢站，士林北投科技園區今起開設「車來速」PCR篩檢，快篩陽性民眾可開車、騎車或走路前來，除了做PCR以外，有症狀的民眾也可拿藥。

不過，不少民眾不清楚動線，許多車輛與機車逆向闖入篩檢車道；因人數眾多，又要讓沒預約的民眾填資料，十分耗時，篩檢站前形成車陣，還有機車插隊，供步行民眾篩檢的通道也因排隊有口角衝突。

台北市副市長黃珊珊視察後接受媒體聯訪時表示，很多民眾是全家人都帶來，時間會拖比較久。今天北士科車來速首日上線，會把所有人都篩檢完，明天起就優先處理有預約的民眾，沒預約的就要等。

黃珊珊呼籲，請大家有症狀先快篩、快篩陽再來做PCR採檢，並善用聯合醫院系統預約，以免久候。

媒體提問，北市的確診自主回報系統自從1日改為中央系統後，確診者自主回傳的資料只有400多筆，導致很多人的居家隔離通知書沒有開出來。

黃珊珊表示，現在確診數太多，中央的法傳系統會直接抓個案的資料，但可能因年代久遠，電話跟地址都是錯的，導致區級關懷中心需一筆筆確認或調閱民政資料來對，中央也正在解決這個問題。

黃珊珊指出，現在是希望醫院端做PCR時，直接在系統輸入正確的手機號碼，不然確診者收不到中央的確診簡訊，也無法通報同住家人等。（編輯：李亨山）1110504

北士科「快篩陽車來速」篩檢站4日啟用，台北市副市長黃珊珊（中）到場視察運作情形，呼籲快篩陽、有預約的民眾再來做PCR採檢，並善用聯合醫院系統預約，以免久候。中央社記者徐肇昌攝 111年5月4日

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，士林北投科技園區4日起開設「快篩陽車來速」篩檢站，有民眾騎機車帶著孩子到場排隊，等候做PCR採檢。中央社記者徐肇昌攝 111年5月4日

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，士林北投科技園區4日起開設「快篩陽車來速」篩檢站，因人數眾多，篩檢站前形成車陣，甚至有人騎乘YouBike前來。中央社記者徐肇昌攝 111年5月4日

台北市因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，4日起在士林北投科技園區開設「車來速」PCR篩檢，上午就大排長龍。中央社記者陳怡璇攝 111年5月4日

台北市因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，4日起在士林北投科技園區開設「車來速」PCR篩檢，快篩陽性民眾可開車、騎車或走路前來，除了做PCR以外，有症狀的民眾也可拿藥。中央社記者陳怡璇攝 111年5月4日

因應本土疫情，台北市4日啟動北投士林科技園區快篩陽「車來速」篩檢站，醫護人員全副武裝在車陣中穿梭，辛苦的為民眾服務。中央社記者徐肇昌攝 111年5月4日

北士科「快篩陽車來速」篩檢站4日啟用，快篩陽性的民眾可開車、騎車或走路前來。圖為民眾抱著孩童前往做PCR採檢。中央社記者徐肇昌攝 111年5月4日

北士科「快篩陽車來速」篩檢站4日啟用，快篩陽性的民眾可開車、騎車或走路前來做PCR採檢。中央社記者徐肇昌攝 111年5月4日

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，士林北投科技園區4日起開設「快篩陽車來速」篩檢站，有民眾徒步前往讓醫護人員做PCR採檢。中央社記者徐肇昌攝 111年5月4日