屏東黑鮪魚季7日登場 聯手環球購物行銷東港小吃

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣4日電）屏東黑鮪魚文化觀光季將於7日登場，受疫情升溫影響，當天的「海洋音樂會」延期；縣府今年首度與屏東環球購物中心合作，舉辦「夏日派對市集」，行銷東港特色小吃與伴手禮。

屏東縣政府今天召開黑鮪魚文化觀光季宣傳記者會，傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫影響，原預訂7日開幕式晚上邀請謝金燕、玖壹壹、王識賢等藝人演出的「海洋音樂會」決定延期，其他活動照常舉辦，黑鮪魚季活動將一直到7月3日。

鄞鳳蘭表示，每年「第一鮪」報到時，全國遊客都會到東港品嚐黑鮪魚等海鮮，也不能錯過文創品，今年的限定黑鮪魚文創商品為紀念版的「烏龍茶燒酎」，民眾只要在大東港地區餐廳單筆消費滿新台幣2000元、伴手禮1000元或住宿1200元，憑券加價100元，可獲燒酎1瓶。

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鄞鳳蘭指出，今年並首度與屏東環球購物中心合作，於20日至22日、27日至29日舉辦「夏日派對市集」，邀請東港店家推出在地特色小吃與伴手禮，讓遊客在屏東市區也能買到東港好物。

環球購物中心行銷處協理林昇穎表示，這次配合推出黑鮪魚季限定獨賣黑鮪魚料理，同時，環球Online同步推出黑鮪魚季專區，提供全台民眾都可買到產地直送的黑鮪魚及東港名產一口烏魚子、櫻花蝦及魚鬆等。（編輯：黃世雅）1110504