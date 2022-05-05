民進黨新北市議員初選民調 第8區結果揭曉

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（中央社記者沈佩瑤新北5日電）民主進步黨今天公布新北市議員初選民調結果，第8選區現任議員林銘仁、廖宜琨均闖關成功；新人部分，卓冠廷民調稱冠，高乃芸雖吊車尾但因婦女保障名額上榜。

民進黨今天公布2022年直轄市議員提名初選民調結果，新北市第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）提名6名（應有女性1名），共7人登記，分別是彭一書、高乃芸、廖宜琨、曾進益、卓冠廷、林銘仁、黃騰霆，形成7搶6局面。

選區4席現任黨籍議員中，正國會林銘仁、英系廖宜琨2人尋求連任，蘇系彭成龍交棒兒子彭一書，高敏慧推姪女高乃芸參選。

另外，還有上屆新北市議員選戰以些微票差落敗的湧言會成員曾進益捲土重來盼雪恥，以及三峽廣行宮主委黃騰霆、正國會的前台中市政府新聞局長卓冠廷加入戰局。

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民調結果，爭取連任的林銘仁、廖宜琨，均順利過關：新人部分，卓冠廷衝出民調排名第一、曾進益排名第三、彭一書民調排名第五進榜，至於吊車尾的高乃芸因婦女保障名額，擠掉民調倒數第二的黃騰霆。

民進黨新北市黨部受理市議員初選登記日前截止，11個選區（不含平地、山地原住民）登記43人，將提名35人。5月2日到8日辦理初選，採電話民調方式進行，4日晚間舉行第8選區民調，今天公布結果。提名名單以民進黨中執會正式通過公告為準。（編輯：戴光育）1110505