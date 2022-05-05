蘭嶼男嬰確診併發肺炎 黑鷹負壓隔離艙後送就醫

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台東離島蘭嶼一名8個月大男嬰，經衛生所診斷確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）且併發肺炎，空勤黑鷹直升機獲報出動，協助以負壓隔離艙載送至台東就醫。（空勤總隊提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年5月5日

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（中央社記者盧太城台東縣5日電）蘭嶼一名8個月大男嬰經衛生所診斷確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）併發肺炎，空勤黑鷹直升機以負壓隔離艙載送回台東就醫。

駐守在台東豐年機場的空中勤務總隊第3大隊第3隊發布新聞稿表示，今日中午接獲總隊勤務指揮中心電話通知，蘭嶼8個月大胡姓男嬰因確診COVID-19併發肺炎，經蘭嶼衛生所診斷評估申請空中醫療後送返台就醫。

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第3隊接獲命令後即刻派遣UH-60M型（黑鷹）直升機編號NA-707執行任務，使用負壓隔離艙搭載病患1員及家屬1員，合計2員上機後，起飛返回台東豐年機場，將病患交由救護人員轉送醫院實施後續治療。

台東縣衛生局長黃明恩接受中央社記者電話訪問表示，男嬰確診前是否有離開蘭嶼、是否在蘭嶼感染，感染途徑都還在疫調中；目前蘭嶼高中有1班停課至9日，椰油國小有1班停課至11日。（編輯：謝雅竹）1110505