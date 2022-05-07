高雄環保局導入AI稽查 查獲3工廠污染開罰130萬

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高雄市環保局自110年12月在臨海和林園工業區建置雲端影像監控跟AI智慧辨識系統，迄今已查獲3起工廠因未妥善操作致明顯污染物開罰。（高雄市環保局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月7日

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）高雄環保局自去年12月在臨海和林園工業區建置雲端影像監控跟AI智慧辨識系統，迄今已查獲3起工廠因未妥善操作致明顯污染物，先後合計開罰新台幣130萬5000元。

高雄市政府環保局今天上午發布新聞稿指出，為監控轄內重點工業區污染行為，並強化鎖定空污事件，環保局去年12月起在臨海及林園工業區建置雲端影像監控及智慧辨識系統，以便即時掌握工廠污染排放。

高雄環保局長張瑞琿表示，導入AI科技節省人力與資源，讓稽查不再受限人力、時間及地區，提升執法效率，也加強夜間稽查強度及準確度。業者應隨時加強廠內自主管理，維持防制設備正常操作，以免違規受罰。

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環保局表示，系統藉由多部攝影機24小時監控工業區固定污染源回傳監控影像，透過整合各項環境參數與機器學習，結合固定污染源、空氣監測設備（如空品測站、微型感測器）即時數值及地理資訊（GIS）等系統，提供黑煙辨識判定形成「環境監控網」，若有異常也能立即警示。

環保局指出，今年年初至今已協助環保局查獲臨海工業區內2家廠商因未妥善操作，造成揚塵逸散污染事件，分別裁罰新台幣15萬及48萬元罰鍰；另查獲林園工業區工廠深夜因製程設備起火產生大量粒狀污染物逸散，裁罰67萬5000元，總計裁罰130萬5000元。（編輯：郭諭儒）1110507