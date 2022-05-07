東方母親花盛開 遊台東品嘗金針賞花海

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台東知本天山農場種植有東方母親花之稱的金針花，母親節前後花況達高峰，7日有不少旅客搶先進入賞花，滿園花海像是鋪上金色花毯一般。（農糧署東區分署提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年5月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣7日電）台東知本天山農場種植有東方母親花之稱的金針花，母親節前後花況達高峰，遊台東賞花海、品嘗鮮嫩金針花正是時候。

天山農場的「母親花」在豔陽下盛開，迎接母親節到來，今天有不少旅客搶先進入賞花，滿園花海像是鋪上金色花毯一般。

農糧署東區分署發布新聞稿表示，有東方「母親花」之稱的金針花（萱草），是古時遊子臨出門遠行之前，總會先在母親所居後院內室前種植萱草以表達孝心，希望母親因照顧和欣賞萱草使心靈有所寄託，象徵遊子在外平安健康，減輕母親對遊子的思念。

台東知本種植的金針，花期在4月底開始盛大開放，也正好遇上5月母親節十分應景，邀請大家做好防疫措施，一同徜徉在滿園的金針花海中，將美景盡收眼底，淡淡清香伴隨著蟲鳴鳥叫聲，讓人忘卻世俗紛擾，靜心感受大自然的洗滌來趟「忘憂」之旅。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

農糧署東區副分署長陳吉村表示，天山農場原來種植咖啡樹，被105年尼伯特颱風摧毀，在農糧署東區分署的輔導下改種可溯源安全金針，並成為台東第一個產銷履歷金針農戶。民眾可以進園賞花，也可帶回具有陽光馨香的台東金針回去享用。

陳吉村表示，台東知本地區種植的「金針菜台東7號」，為台東區農業改良場101年6月命名的新品種，顏色橙黃鮮豔、耐保存，花蕾適合無硫加工，無論是鮮炒或是煮湯，都沒有湯色變黑及二氧化硫超量的問題，且「金針菜台東7號」產期產地與高山金針錯開，有利於改善花期缺工採摘鮮蕾、及避開颱風豪雨等天然災害的問題。（編輯：謝雅竹）1110507