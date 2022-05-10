議員指多處抽水站未清淤泥 北市：僅剩一處

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（中央社記者劉建邦台北10日電）北市議員王欣儀質詢，多處抽水站工程停擺多月淤泥未清，恐影響排水狀況。北市水利處今天表示，全市88處抽水站已完成清除淤泥，僅剩一處且淤泥量不多，擬採專案加速處理。

台北市議會今天召開工務部門定期大會，台北市政府工務局等官員列席備詢。國民黨籍北市議員王欣儀以視訊質詢說，防汛期從5月開始，調資料發現，汛期前應完成清淤，但北市仍有多處抽水站清淤工程停擺多月未清淤泥，恐導致抽水站無法運作等狀況。

王欣儀指出，北市府水利工程處曾編列連續性預算執行抽水站清淤，才一年就用光經費，資料顯示，去年起就未進行清淤工程，今年標案也流標，另有基層反映，抽水站內垃圾、淤泥未清，若出事擔憂會背鍋，水利處應檢討。

北市水利處長陳郭正答詢，已持續檢討抽水站清淤狀況，全市共88處抽水站，僅剩一處未清理，其餘抽水站去年9月已完成清淤，淤泥未清是會影響抽水，若抽水站出狀況，不會讓基層背鍋，由他承擔。

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陳郭正說，剩下一處是北投的北憲抽水站，淤積量及清除費用不多，雖第一次工程標案流標，會持續開標，若仍沒廠商投標，擬採單一專案處理，目前評估此抽水站淤泥未清，不會影響設施。

他指出，過去因需人工進水道清除淤泥，若下大雨會有風險且辛苦，導致投標廠商不多，此外，考量人力調整加自動化等因素，有21處抽水站是委外代操作，今年3月已重訂合約，新增得標廠商要派人力執行換油、保養等基本維護。（編輯：李亨山）1110510