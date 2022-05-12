嘉縣竹崎高中宿舍9人擠1間 教育部補助新建

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嘉義縣立竹崎高中新建學生宿舍大樓12日舉行開工動土典禮，由嘉義縣長翁章梁（左7）、立委陳明文（左6）、竹崎鄉長曾亮哲（左8）、校長蘇淵源（左2）等人持金鏟祈福後，宣告啟動。中央社記者蔡智明攝 111年5月12日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）嘉義縣立竹崎高中近年持續增班，舊有宿舍空間不足，學生8到9人共擠1間、2人共用1張書桌，教育部國教署等單位實地勘查後，決定補助新建宿舍大樓，今天動工。

竹崎高中新建學生宿舍大樓，今天舉行開工動土典禮，建設經費新台幣約6261萬元，教育部補助約3291萬元，其餘款項由縣府自籌；教育處國教科告訴中央社記者，預計明年7月完工，趕在新學期前啟用，可提供約108名學生入住。

竹崎高中校長蘇淵源致詞時指出，現有宿舍於95年建造，僅可容納60人，因招生成長目前住宿生已達140人，床位及空間不敷使用，部分孩子8到9人擠1間，甚至2人共用1張書桌，感謝縣府為學子營造更好的生活環境。

新建宿舍由建築師甘銘源設計，規劃18間6人房及1間無障礙2人房，還有康樂室1間。甘銘源說，3層樓新建宿舍風格簡約採綠建築設計，不僅節能，學生住起來也舒適。

嘉義縣長翁章梁接受媒體聯訪表示，竹崎高中是嘉義縣山區重要的教育中心，很多學子到此求學，因交通不便需要住校，新宿舍建成後學生會住得更舒服、增進學習效能。

竹崎高中新宿舍工程由翁章梁、立委陳明文、竹崎鄉長曾亮哲、校長蘇淵源等人持金鏟祈福後，宣告啟動。（編輯：謝雅竹）1110512