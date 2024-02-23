嘉縣農民自辦小果番茄品評 分享栽培經驗精益求精

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣23日電）嘉義縣精緻農業協會今天辦理嘉義縣小果番茄評鑑，縣長翁章梁、農糧署副署長姚志旺等人試吃、投票，得獎者分享栽培經驗，激勵果農栽種技術日益精進。

根據嘉義縣農業處統計，嘉義縣溫室小果番茄種植面積達800公頃，社團法人嘉義縣精緻農業協會自行主辦嘉義縣小果番茄評鑑活動，今天進行評鑑，16組參加競賽，翁章梁、姚志旺等人到場試吃、參與投票。

翁章梁說，嘉義縣的小番茄已連續10多年參加台南區改良場競賽囊括許多名次，可見小番茄在嘉義縣已是具有重要品牌的農產品，競賽目的不在於得獎，而是農民間相互交流，分享如何田間管理，一同學習、追求進步的意義大於一切。

翁章梁表示，嘉義縣的小番茄品質佳，市場接受度高，可望進軍日本市場，縣府配合防檢局辦理非疫生產點示範計畫，正籌畫貿易談判相關細節。

品評活動藉由品嚐果實風味評分，由梁烽政奪下第一名，第二名江曉琪、第三名龔大祥。

江曉琪在番路鄉種植2分地，曾參加全國健康優質小果番茄評鑑獲獎，她指出，番路鄉的海拔較高，日夜溫差大有益於番茄的風味和轉色，並分享病蟲害防治、田間栽培管理等觀念，激勵果農栽種技術日益精進，並提升自身產品在消費市場的定位與產業競爭力。（編輯：郭諭儒）1130223