更多編輯台推薦新聞：
法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化
文化

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化

台灣同志電影「青春並不溫柔」登國際 入選澳洲酷兒電影節
生活

台灣同志電影「青春並不溫柔」登國際 入選澳洲酷兒電影節

年代旅遊遭停業受害旅客如何申請理賠？申訴方式一次看
生活

年代旅遊遭停業受害旅客如何申請理賠？申訴方式一次看

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
4月起民生電價擬不分級距全漲 特高壓用戶估漲逾1成
首頁 / 地方

嘉縣15隻喵星人開放認養 逾千人登記將公開抽籤

2024/2/19 14:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義縣19日電）嘉義縣家畜疾病防治所去年底查獲民眾非法繁殖品種貓隻，除處罰鍰外，貓隻全數沒入，今天起開放15隻認養，已逾千人登記，避免認養序位認定引爭議，將於29日公開直播抽籤。

嘉義縣家畜疾病防治所表示，去年底接獲台北市動物保護處通報，縣內疑有私自繁殖貓隻並在網路出售，家畜所抵達民眾住所，發現現場有公母貓混籠及母貓哺餵幼貓等非法繁殖情形，依違反動物保護法規定開罰新台幣10萬元罰鍰，貓隻也全數沒入。

嘉義縣長翁章梁指出，縣府要幫這些貓咪找一個溫暖安全的家，家畜所今天起上午至23日下午5時，採用網路填表（https://reurl.cc/K48en9）開放認養登記，只要說明認養意願、後續飼養方式及環境，經篩選評估合適者，將於29日上午10時在嘉義縣動物保護教育園區舉辦粉絲專頁直播公開抽籤，決定認養人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

嘉義縣家畜所表示，品種貓隻是極受歡迎的寵物，查獲案件一曝光，愛貓民眾紛紛打電話至家畜所希望可以認領養，為求公平起見，避免認養序位認定引起爭議，透過直播公開抽籤決定。

家畜所指出，這次開放登記認養的貓有15隻，包括小步舞曲、曼赤肯、英國長毛貓、布偶貓、摺耳貓、混種貓，皆已完成晶片植入、絕育及狂犬病疫苗注射，年齡約5個月至3歲不等，外觀可愛、毛色漂亮，其中混種貓的個性非常親人討喜，吸引大批民眾關注，今天上午已逾千人登記。（編輯：郭諭儒）1130219

#翁章梁
#嘉義縣家畜所
#嘉義縣家畜疾病防治所
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.43