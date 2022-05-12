高雄愛之船澎湖行善40週年 發放助學金與物資

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高雄市愛之船慈善會慈航澎湖慰助活動今年適逢40週年，12日起一連3天深入澎湖偏鄉離島慰助，發放助學金和民生與防疫物品等。中央社 111年5月12日

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（中央社澎湖縣12日電）高雄市愛之船慈善會慈航澎湖慰助活動今年適逢40週年，今天起一連3天深入澎湖偏鄉離島慰助，發放助學金和民生與防疫物資等，學子近300人和弱勢家庭近200戶受惠。

高雄市愛之船慈善會澎湖慰助活動，今天由理事長梁賜榮率領前往湖西公所發放助學禮金與民生物資給國中小學校與弱勢鄉親100人，縣長賴峰偉與湖西鄉長吳政杰都親贈感謝狀，感謝「愛之船」40年來關懷澎湖離島，令人感佩。

多年來協助高雄愛之船慈善會慰助活動的前澎湖工策會總幹事洪疇雲表示，高雄愛之船慈善會是源自於台灣國際造船公司員工，從民國69年5月的一次旅遊並購買白米捐助澎湖白沙弱勢鄉親開始，現今善行擴及全縣和各離島，慰助對象除弱勢鄉親外，也照顧清寒學子。

洪疇雲表示，這40年來，除了109和110年因疫情停辦，慰助活動未間斷，其中91年發生525華航空難，當時「愛之船」正好在澎湖慰助，也立即成立服務台在機場協助空難家屬，服務層面多元，擴及各個角落，獲得地方肯定。

高雄愛之船慈善會澎湖慰助活動13和14日則將前往白沙吉貝、鳥嶼和馬公等離島及本島。（編輯：謝雅竹）1110512