蘭嶼確診累計近百例 台東4群聚案疫情減緩

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（中央社記者盧太城台東縣12日電）台東今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者增加392例，其中蘭嶼因日前缺PCR檢測試劑，累積至11日檢測，因此今日暴增51例，累計99例；另台東4群聚案疫情減緩。

台東縣衛生局長黃明恩今天下午召開疫情視訊記者會。他表示，台東縣今日新增392名確診者，333名民眾戶籍或居住地在台東、59名為外縣市醫院通報。從疫調結果初步推論，年齡介於0至100歲，其中有73例屬接觸者確診，社區感染人數為260名。全縣目前累計2838人確診、1263人匡列居隔中。

黃明恩進一步說明，台東馬偕醫院、兒少機構和一間養護機構群聚今天都沒有新增案例，僅有另一養護機構新增1名密切接觸者確診。

另外，今天蘭嶼暴增51例確診，從5月1日至今累計99例。衛生局說明，因為前幾日蘭嶼缺PCR試劑，因此5月8日至10日的檢測等到11日一起做，才會出現暴增現象。島上的確診者都是之前民宿小幫手和潛水遊客的密切接觸者延伸。

台東縣衛生局表示，已收到中央配送2300劑抗COVID-19病毒藥劑Paxlovid，目前除東基、馬偕、部東和核心藥局4間（詠康、合興、聯美、仁愛藥局）外，並新增全縣15間衛生所（台東市除外）及3間醫院（關慈、榮院及聖母）儲備抗病毒藥劑。

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衛生局表示，如符合口服抗病毒藥物用藥條件確診者，可由非居家隔離中的親友持確診者健保卡及出示確診證明（包含數位新冠病毒健康證明、或同時顯示身分證字號的健保快易通檢驗結果頁面截圖等），前往設有防疫門診且配有Paxlovid抗病毒藥物的醫療院所代為看診。

衛生局說，經醫師評估符合用藥條件並且適宜服藥，由代理看診者簽署治療同意書後，醫師開立處方箋，於醫院藥局領藥。（編輯：謝雅竹）1110512