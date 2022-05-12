阿里山咖啡日曬5公斤裝 標出52萬元天價

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（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）阿里山莊園咖啡精英交流賽媒合會，今天在嘉義縣阿里山鄉樂野文化聚會所登場，吸引來自全國行家搶購，縣長翁章梁擔任拍賣官，日曬特等獎5公斤裝標出有史以來最高的52萬元天價。

由阿里山國家風景區管理處、嘉義縣府舉辦，嘉義縣咖啡產業發展協會執行的阿里山莊園咖啡精英交流大賽評鑑成績昨天出爐，今天舉行頒獎及競價媒合會。

主辦單位依咖啡豆的處理方式，以及獲獎獎項分批進行媒合與競價，買家透過乾香、濕香、風味、餘韻、酸質、體脂感、一致性、平衡性、乾淨度、甜度等綜合考量，進行競標。

嘉義縣咖啡產業發展協會告訴中央社記者，在拍賣官翁章梁帶動下，日曬組特等獎咖啡生豆5公斤裝從新台幣6萬一路飆升到40萬，最後剩2組人競標，由雄獅集團以52萬得標，是有史以來最高價。

農業處指出，在買家爭相競標中，除日曬處理特等獎5公斤裝標出52萬元，各得獎咖啡生豆競價結果，分別是水洗特等獎5公斤裝10萬元，蜜處理特等獎5公斤裝5萬元，藝伎特等獎5公斤裝32萬元。

農業處表示，嘉義縣咖啡種植面積約200公頃，產區集中在海拔800公尺以上的大阿里山地區，風味及口感有別於平地咖啡，尤其是種植在1000公尺海拔以上的藝伎品種，風味更是特殊。

農業處強調，咖啡與茶產業一樣，已成為嘉義縣山區最賺錢的經濟作物，吸引不少年輕人返鄉經營，此次咖啡評比得主，就有20、30歲的年輕人。（編輯：黃世雅）1110512