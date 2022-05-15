台南第4劑接種作業啟動 長者打疫苗送快篩到5月底

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台南市65歲以上長者打疫苗送快篩持續到5月底。（台南市政府提供）

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南市今天新增2474例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，明天起配合中央開放部分民眾接種第2次追加劑，65歲以上長者打疫苗送快篩持續到5月底。

台南市長黃偉哲下午在市府線上防疫記者會中表示，台南今天新增2474名本土確診個案，比昨天稍微少一些，市府配合中央政策，明天起開放部分符合條件族群接種第2次追加劑（第4劑）疫苗，目前台南還有約2萬多劑疫苗可供民眾預約。

台南市政府衛生局長許以霖表示，明天起部分民眾優先接種第2次追加劑，即刻起「台南打疫苗」網頁版開放65歲以上符合資格者預約接種，長照機構符合資格住民將由機構造冊，衛生局安排醫療院所到機構接種，18歲以上免疫不全及免疫力低下符合資格者，則由原回診就醫院所安排接種。

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許以霖表示，台南推出65歲以上長者及55歲以上具原住民身分者接種疫苗可獲贈2劑快篩試劑，至今已有7000多名長者接種，對提高疫苗覆蓋率成效不錯，預計持續實施到5月底。

他說，因COVID-19社區傳播風險仍高，台南市3處社區篩檢站（南區松柏育樂中心、新化體育公園、新營區營新醫院）將持續開設至22日，出現疑似症狀者可攜帶身分證、健保卡，依分流時段前往篩檢站進行鼻咽快篩；快篩陽性者可持身分證、健保卡及密封好的快篩試劑，依分流時段前往進行PCR採檢。（編輯：陳仁華）1110515