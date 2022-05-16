北市發3萬8100份快篩 供照護機構及托嬰人員使用

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（中央社記者陳怡璇台北16日電）台北市社會局宣布，因照護型機構大多是服務體弱長輩及無法打疫苗的嬰幼童，將發3萬8100快篩試劑給北市照護機構及托嬰中心工作人員。

台北市社會局發新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情社區化已成常態，不過針對人口密集的照護型機構，服務對象大多是體弱長輩及無法接種疫苗的嬰幼童，機構內第一線工作人員更是缺乏快篩試劑自我檢測。

社會局指出，於防疫會議提案通過，將發放3萬8100快篩試劑給北市照護機構及托嬰中心工作人員。

社會局長周榆修表示，發放對象包含社會局所轄之老福、身障、托嬰、婦女庇護、兒少等住宿機構及托嬰中心共計420家，約計6300名工作人員；針對衛生局所轄照護機構（含一般護理之家、精神護理之家、精神復健機構、住宿式長照機構）共計77家，總計1320名工作人員等，共發放3萬8100份快篩試劑。

周榆修指出，將提供工作人員每週1次，共5週的快篩試劑作預防篩檢使用，目前已陸續配送到各機構。

副市長黃珊珊表示，此次快篩特別給第一線托嬰中心的托育人員，是考量2歲以下幼童無法長期戴口罩且無法接種疫苗，托育人員需近身照顧嬰幼童。

黃珊珊強調，在各縣市目前皆尚未針對托嬰中心全面連續性提供快篩試劑，北市作為預防性快篩的需求，確保托育人員健康安全，也降低嬰幼童感染風險。（編輯：李錫璋）1110516