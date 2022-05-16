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已打3劑仍想居隔3+4天 確診個案回報不勾選完成追加劑即可
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基隆首名議員染疫 張顥瀚發燒採檢確診

2022/5/16 21:52（5/16 22:16 更新）
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民主進步黨籍基隆市議員張顥瀚（圖）16日凌晨突然畏寒、頭痛和發燒，經快篩和PCR核酸檢測都呈現陽性，確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），服務處17日和18日不開放民眾進入。（張顥瀚提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年5月16日
民主進步黨籍基隆市議員張顥瀚（圖）16日凌晨突然畏寒、頭痛和發燒，經快篩和PCR核酸檢測都呈現陽性，確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），服務處17日和18日不開放民眾進入。（張顥瀚提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年5月16日
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（中央社記者王朝鈺基隆16日電）基隆市議員張顥瀚今天凌晨突然畏寒、頭痛和發燒，經快篩和PCR採檢都呈現陽性反應確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），服務處明天和18日不開放民眾進入。

民主進步黨籍基隆市議員張顥瀚晚間向中央社記者表示，今天凌晨4時忽然畏寒、頭痛劇烈和發燒，雖立即服用普拿疼但仍壓不住不適症狀，直到上午8時許頭痛到睡不著，心想不妙，經快篩後呈現陽性，下午再前往礦工醫院就醫，經PCR核酸檢測後呈現陽性，Ct值13.9。

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張顥瀚說，最近有參加幾場公祭，但只去一下子，也有去送防疫關懷包，但原則上都放在門口不會與確診者接觸，他也不知道在何處被感染，從凌晨至今已反覆發燒、退燒4次，目前體溫約攝氏38度還是有點發燒和咳嗽症狀。

張顥瀚表示，將暫停所有包含配送防疫物資等行程及會勘，展開確診者居家照護，同時也要求服務處同仁立刻快篩及辦公環境消毒，服務處會持續運作，但明天和18日不開放民眾進入。（編輯：李錫璋）1110516

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