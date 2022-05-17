基隆設全國唯一機構型後送收治站 協助降載分流

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基隆市政府將已裁撤的市立仁愛之家仁德樓3樓整備成全國唯一「機構型後送收治站」，提供20房共40床收治機構住民；基隆市長林右昌（前）17日上午在市府社會處長吳挺鋒（中）等人陪同下前往視察。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年5月17日

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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）基隆市長林右昌因應疫情變化，指示將已裁撤的市立仁愛之家仁德樓3樓整備成全國唯一「機構型後送收治站」，提供20房共40床收治機構住民，助染疫的機構執行住民降載等。

林右昌今天上午前往仁愛之家視察後表示，基隆是這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的最前線，碰到的問題也是全國各縣市未來會面臨狀況，只能提早準備及臨機應變。

林右昌說，長照機構染疫風險高，中央的指引是就地安置，市府除依照中央指引執行，也預想萬一爆發機構大規模染疫，就地分艙安置不易時，最好能有機構型收治站可後送，所以預先做了準備。

林右昌表示，由於全國養護機構很多都屬於中小型規模，特別是49床以下的小型養護機構大多設置在「單一樓層」，一旦有住民染疫，因為空間有限，現實上很難依中央指引規劃分區隔離照顧與人力分流等。

他說，4月前往仁愛之家場勘後，隨即下令基隆市社會處以院內仁德樓3樓為第1階段整備區域，僅12個工作天就順利完成各項軟硬體工程、環境整理及保全監視等作業，目前可提供20間房、1間儲藏室及1間交誼廳，供進場機構的住民與工作人員運用。

此外，基隆市政府透過新聞稿指出，社會處也密切與基隆長期照顧協會合作，除推動「公私協力搭建社福機構後送場所」，以仁愛之家作為機構型收治站，協助機構降載分流。

基隆市府表示，21日起也主動發放長照機構工作人員快篩試劑，協助機構監測；另成立「基隆市染疫機構抗疫群組」，結合社會處、衛生局與長照協會，即時協助染疫機構第一時間應變。

林右昌呼籲，防疫是中央、地方合作，更需地方政府與基層第一線照顧人員站在一起，體恤第一線人員需要給予實際協助，希望大家一起努力守住這波疫情，讓長照機構有個安全的新型態生活環境。（編輯：戴光育）1110517