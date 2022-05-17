台開花蓮新天堂樂園5/25恢復營業

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台開集團旗下經營的花蓮新天堂樂園停業2個多月後，將於25日恢復營業，包括威秀影城、20多個櫃位再次開放。圖為3月1日停業首日。中央社記者張祈攝 111年5月17日

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（中央社記者張祈花蓮縣17日電）台開集團歷經財務危機，旗下經營的花蓮新天堂樂園停業2個多月後，將於25日恢復營業，包括威秀影城、20多個櫃位再次開放，台開透露，持續有廠商簽約，將帶來不一樣的體驗。

台開新天堂樂園今年2月初面臨財務危機及經營權紛爭，旗下新天堂樂園廠商3月1日無預警暫停營業，包括威秀影城在內10多個簽約廠商受到波及，僅商場外的貨櫃星巴克、台開心農場正常開放。

台開新天堂樂園今天發布新聞稿預告開幕系列活動，包括27日貨櫃星巴克露天電影院，免費提供180席回饋花蓮民眾，觀賞美國好萊塢知名男星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）36年前經典之作「捍衛戰士」。

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新天堂樂園媒體聯絡人賴慶德接受中央社記者採訪指出，重新開放後，約20個品牌進駐，除保留原有店家，預計會新增特色甜點店、小酒館等，目前持續有廠商洽談、簽約中，盼為新天堂樂園帶來更活潑的氛圍。

賴慶德表示，多沿用舊員工，也招募新員工，停業期間聽聞花蓮在地民眾仍期待威秀影城重新營業，這次開幕前5天，影城也推出臨櫃購票贈爆米花、iShow會員臨櫃購票加贈飲品等活動。（編輯：唐聲揚）1110517