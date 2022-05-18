防疫補償金申請人數多 花蓮縣府新增9處受理

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（中央社記者張祈花蓮縣18日電）國內COVID-19確診數持續增加，花蓮縣政府受理居家檢疫、居家隔離防疫補償金，即日起規劃新增中、南區服務處及部分鄉鎮公所國民年金服務櫃台等9處受理申請。

縣府社會處今天發布新聞稿指出，防疫補償金是針對居家隔離者、居家檢疫者等，須憑居隔單、居家檢疫單或收到簡訊隔離通知單才能辦理，每天補償新台幣1000元，確診者不是補助對象。

社會救助科長楊玉如接受媒體聯訪指出，這波疫情爆發後，平均每天有50人請領防疫補償金，不少確診者因不了解補助對象，前往申請被勸離。

楊玉如指出，民眾提出申請後，還須調查工作相關資訊、審核，從民眾送件後約2個半月至3個月，通過後就會入帳，呼籲民眾耐心等待，不要著急。

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楊玉如表示，因申請防疫補償金人數愈來愈多，即日起新增受理據點，除了原有的縣府社會處外，規劃新增中區服務中心（鳳林鎮）、南區服務中心（玉里鎮）及新城鄉、壽豐鄉、萬榮鄉、光復鄉、瑞穗鄉、卓溪鄉、富里鄉公所國民年金服務櫃台受理。

楊玉如指出，花蓮市、吉安鄉、新城鄉、秀林鄉及豐濱鄉可至花蓮縣府社會處申請，她提醒，防疫補償金2年內皆可申請，除了臨櫃申請，也可透過線上申請。（編輯：陳仁華）1110518