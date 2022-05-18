防疫政策持續變動 台南專線單日總進線量逾6千通

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

COVID-19疫情升溫，中央政策持續變動，民眾諮詢電話不斷，台南市長黃偉哲（前左）18日視察台南1999話務中心及生活關懷辦公室，贈送喉糖、菊花茶等保養喉嚨的貼心包給接線員。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年5月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南18日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，中央政策持續變動，民眾諮詢電話不斷，台南市政府統計，台南各專線單日總進線量逾6000通。

黃偉哲今天視察台南1999話務中心及生活關懷辦公室，接受媒體聯訪指出，中央政策滾動式檢討，一直改變，民眾撥打防疫專線非常踴躍，必須由接線員耐心回答，各專線也不會讓民眾待機太久，電話線路量能持續擴充。

黃偉哲表示，國家防疫政策轉型，如今若要完全做到清零，除非像中國一樣，整個城、整個國家封起來，否則一定會有帶原者在外面趴趴走。因此，民眾自主防疫很重要，接線員也很辛苦，諮詢電話幾乎沒有停過。

黃偉哲說，台灣是一日生活圈，北北基桃已成COVID-19重災區，疫情即使往南襲，程度上有不同，但大家還是要做好防疫工作，絕對不是感染後就沒事，Omicron仍是有後遺症。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市政府發布新聞稿指出，台南4月26日至5月15日1999話務中心總進線量1萬1000通，較疫情前大幅增加50%，單日高峰更創下2086通，其中半數多是諮詢疫情及通報。

台南市研究發展考核委員會主委戴偉峻告訴中央社記者，台南各專線單日總進線量逾6000通，市府4月已另行增設20線「生活關懷服務專線」，提供市民更多管道諮詢防疫問題，「生活關懷服務專線」話務進線量也頗為可觀，單日最高接聽量近900通。（編輯：謝雅竹）1110518