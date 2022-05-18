台南輝瑞兒童疫苗 預定27日開打

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（中央社記者張榮祥台南18日電）面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，台南市長黃偉哲今天宣布，台南輝瑞兒童疫苗預定27日開打，家長同意書昨天已發送，家長有7天考慮時間。

黃偉哲今天下午在台南市COVID-19防疫記者會公布台南市新增4045例確診病例，創下新高。黃偉哲表示，台南是一日生活圈，北部是重災區，南部也會有影響，市府將加強防疫作為，也希望中央撥補物資。

至於台南學校是否全面改為線上教學，黃偉哲說，目前全國沒有一致性作法，台南有待檢討評估，現階段沒有改變。

台南市政府教育局長鄭新輝告訴中央社記者，輝瑞兒童疫苗家長同意書昨天已發送，台南預定5月27日至6月14日施打，如今疫情緊張，相信家長思考也會比較明確。

台南市政府衛生局發布新聞稿指出，市府將先發放1萬2000劑家用快篩試劑給台南市20家身心障礙福利機構、117家老人福利機構及79家護理之家等使用，強化第一線工作人員防護措施，降低機構住民感染風險。

市府統計，台南長照機構目前第一線工作人員第3劑疫苗覆蓋率已達9成。（編輯：郭諭儒）1110518