公園共融遊戲場遭指未設廁所尿布台 北市擬增設

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（中央社記者劉建邦台北19日電）北市議員林亮君指出，北市府在公園等處設共融式遊戲場，但公園處管轄61座公園，僅21座公廁設有尿布台，不親民。北市公園處今天表示，將視公園基地研議增設便民設施。

無黨籍北市議員林亮君發布質詢資料指出，台北市政府近年持續在公園等處推動設置共融式遊戲場，調資料發現，公園處管轄61座設有共融式遊戲場的公園，其中32座沒有設廁所或親子廁所及尿布台等設施。

她說，家長帶幼童前往共融式遊戲場會有換尿布等需求，親子廁所及尿布台是基本親子友善設施，且資料顯示，公園處管轄61座共融式遊戲場公園，僅21座設有尿布台，至於哺乳室，卻只有大安森林公園設置。

林亮君表示，公園內的大型共融式遊戲場是親子長時間活動場域，卻欠缺親子友善設施，要求檢討並設置尿布台、親子廁所，更建議可規劃提供溫水的盥洗設施。

北市府公園路燈工程管理處對此回應，設置公廁仍需視公園基地大小等條件，已有辦公室的公園，會規劃設哺乳室，若大型公園廁所空間足夠，會考慮增設可清洗幼兒盥洗台，後續將評估相關便民設施可行性。

公園處表示，轄管61座公園設有共融式遊戲場，有32座未設公廁等設施，是因考量公園基地規模，將研議增設相關設施，目前先預計在7月底增設14座尿布台，轄管公廁內將提供尿布台設施。

北市府推廣共融式遊戲場是強調遊戲場設計，應包容不同孩童狀況與需要，且不論能力或身心狀況，都可提供平等參與遊戲場機會。（編輯：張銘坤）1110519