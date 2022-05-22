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民進黨高市黨職選舉 趙天麟將卸主委籲踴躍投票

2022/5/22 11:34（5/22 12:06 更新）
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民主進步黨高雄市黨部主委、全國黨代表、市黨代表「三合一」選舉22日舉行，即將卸任的現任主委趙天麟（圖）籲黨員踴躍投票。（民進黨高雄市黨部提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年5月22日
民主進步黨高雄市黨部主委、全國黨代表、市黨代表「三合一」選舉22日舉行，即將卸任的現任主委趙天麟（圖）籲黨員踴躍投票。（民進黨高雄市黨部提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年5月22日
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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）民進黨今天舉辦黨部主委、全國黨代表及市代表選舉，高市黨部主委由許智善1人同額競選，即將卸任的現任主委趙天麟籲黨員踴躍投票，讓許智善開出漂亮票數，共為年底大選努力。

民主進步黨高雄市黨部主委、全國黨代表、市黨代表「三合一」選舉，今天在高市11處投開票所展開，除了黨籍立委許智傑的胞弟許智善是唯一主委候選人，另有99人登記參選全國黨代表、96人登記參選高雄市黨代表，2項選舉都要競爭各64個席次。

高雄市各投票所上午陸續湧現投票人潮，黨職候選人也忙著拜票尋求支持。趙天麟上午前往極限運動中心投票，慰勉辛苦的選務人員，並呼籲黨員做好COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫保護措施，踴躍投票以落實黨內民主。

趙天麟接受媒體聯訪時指出，這次高雄市黨部主委雖是同額競選，仍盼黨員支持讓許智善開出漂亮票數；全國黨代表攸關中常委及中執委選舉，市黨代表也決定黨部執、評委人選，呼籲黨員把握上午好天氣踴躍投票。

即將卸任主委職務，趙天麟說，心情輕鬆不少，不過接著就要啟動大選模式，即使在不同位置，還是要與大家一起為高雄市長陳其邁尋求連任及高雄市議會黨籍議員席次拚過半而努力。

民進黨高雄市黨部表示，高雄市黨員數逾5萬人，黨職選舉時間自上午8時到下午4時。趙天麟上午投完票後，也到各投開票所逐一巡訪投票情形。（編輯：戴光育）1110522

民主進步黨高雄市黨部主委、全國黨代表、市黨代表「三合一」選舉22日舉行，高雄市各投票所陸續湧現排隊人潮。（民進黨高雄市黨部提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年5月22日
民主進步黨高雄市黨部主委、全國黨代表、市黨代表「三合一」選舉22日舉行，高雄市各投票所陸續湧現排隊人潮。（民進黨高雄市黨部提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年5月22日
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