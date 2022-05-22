黃珊珊：柯文哲仍在等PCR結果 市政不受影響

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（中央社記者陳昱婷台北22日電）台北市長柯文哲今天上午快篩陽性，PCR採檢後返家自行隔離。副市長黃珊珊下午說，柯文哲仍在等待PCR結果，就算確診，市政工作也不會因此受影響，他仍負責指揮、決策。

柯文哲今天上午因咳嗽、流鼻水、喉嚨不適，自行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩後呈現陽性，緊急赴聯合醫院仁愛院區PCR採檢。

台北市衛生局下午舉行視訊記者會說明疫情現況，專門委員紀玉秋對於柯文哲PCR結果表示，依照傳染病防治法規範，個人資料不得洩漏。

不過，台北市副市長黃珊珊與衛福部醫福會執行長王必勝下午一同前往松山機場篩檢站視察時，王必勝向黃珊珊表示「多休息」，黃珊珊則笑回，「沒有，是我們市長確診了。」

黃珊珊視察後接受媒體聯訪表示，柯文哲現在還在等PCR結果，狀況輕微，喉嚨怪怪的而已，她跟柯文哲聯絡都是用Line，有提醒多吃維他命。

媒體詢問，若柯文哲確診，是否由黃珊珊代理防疫指揮官工作。黃珊珊說，市政工作不會因為柯文哲確診而受影響，柯文哲作為指揮官不會有所改變，指揮、決策仍是柯文哲負責處理。

黃珊珊表示，市府已經非常習慣居家辦公，她確診時也沒有停止上班，會議將以視訊為主，柯文哲原定出席的實體活動，可以取消的就取消，無法取消由代理人出席或另作調整。

媒體詢問，中央流行疫情指揮中心今天宣布，最快未來一週開放全民適用快篩陽性可經醫師診斷後視同確診，北市是否已準備好。

黃珊珊表示，台北市早就開始呼籲這件事情，早就做好準備，防疫急門診、車來速篩檢站都是為此設置，就是直接讓民眾看診、拿藥的地方。（編輯：李錫璋）1110522