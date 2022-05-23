北市啟動遠距教學至27日 13校因需求仍有實體課

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北23日電）台北市高中以下各校今天起遠距教學1週，北市教育局統計，仍有10所國、高中及3所國小仍辦理實體課程，主要是因為學生有實作練習需求或課程設計考量。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，台北市政府鼓勵高中以下各級學校今天起實施遠距教學1週，教育局統計，市內128所國、高中當中，有92.2%、118校配合實施；153所國小，有98%、150校配合實施；幼兒園部分，仍在統計中。

教育局說明，有10所國、高中這週以部分遠距及部分實體的方式上課，大部分是因為技術型高中，學生有實作練習的需求，所以採分區分流、課程集中的方式規劃實體課程。

教育局指出，有3所國小因為課程設計考量或學校規模評估，校方與家長達成共識後仍辦理實體課程。此外，對於家長無法親自照顧的學生，共127校開設185班基本照顧班，讓1334名學生入校進行線上教學。

台北市立光復國小校長賴俊賢向中央社記者表示，今天開始實施遠距教學後，他與教務主任就開始做線上巡堂，大約只有4名學生申請照顧班到校上課。

賴俊賢指出，遠距教學是疫情下不得不的作法，因為教學效果非常難控制，常常遇到學生不開視訊、不填作業單等狀況，因此預期下週將可恢復實體上課，但應該會有許多家長幫學生請防疫假。

台北市介壽國中今天碰上七、八年級定期評量，因此要求學生返校應考，並從明天起實施遠距教學；敦化國中則讓九年級實施遠距教學至6月13日、畢業典禮前1天。

台北市立第一女子高中宣布，高一、高二實施線上遠距教學至5月27日，高三實施至6月2日，6月7日畢業典禮；建國高中則暫訂全年級實施至5月27日。（編輯：戴光育）1110523