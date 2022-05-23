傳快篩陽參加白沙屯媽進香 苗縣府：發現可報警

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苗栗縣23日新增1130例確診COVID-19，縣府針對外傳快篩陽性者參與白沙屯媽祖進香，呼籲民眾自主防疫，有症狀或快篩陽勿參加活動，如發現有違反規定者，可報警處理。圖為白沙屯媽祖23日凌晨在朝天宮舉行「刈火」儀式後，起駕回鑾。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月23日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）苗栗縣今天新增1130例確診COVID-19，縣府針對外傳快篩陽性者參與白沙屯媽祖進香，呼籲民眾自主防疫，有症狀或快篩陽勿參加活動，如發現有違反規定者，可報警處理。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往雲林北港進香活動，今天凌晨在朝天宮舉行最重要的「刈火」儀式後起駕回鑾，「粉紅超跑」引領進香隊伍北返，預定27日下午3時5分返抵拱天宮安座。

苗栗縣政府透過新聞稿指出，網路傳言白沙屯媽祖進香活動有快篩陽性民眾參與，呼籲民眾疫情控制有賴自主防疫，有症狀或快篩陽性切勿參加活動。

縣府表示，如發現有違反規定者，可報警處理，經舉證調查屬實，可依傳染病防治法規定，從重從嚴最高處以新台幣15萬元罰鍰，切勿心存僥倖以身試法；但若非屬實的散播疫情假訊息構成犯罪，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，可處3年以下有期徒刑或併科300萬元罰金。

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縣府提醒，對於網路訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播，以免觸法，也請參加進香活動民眾，除施打3劑疫苗外，如出門前有感冒症狀，就不要參加，最好可以先做快篩，如快篩陽性也不要參加，活動期間務必遵守防疫規定，盡量將口罩戴好，減少口罩拿下來的次數及時間，讓防疫更加周全。

國內本土疫情仍嚴峻，苗栗縣內今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數1130人，年齡分布1歲以下至93歲，累計今年以來已有1萬6606人染疫。（編輯：李錫璋）1110523