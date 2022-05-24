更多編輯台推薦新聞：
清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看
生活

清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看

菲律賓新政府恐為錢傷腦筋 政壇親中勢力崛起
國際

菲律賓新政府恐為錢傷腦筋 政壇親中勢力崛起

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土增6萬6247例 產後6週內可用抗病毒口服藥

疫情整理包》本土增6萬6247例 產後6週內可用抗病毒口服藥

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

屏112線通車 兼顧交通安全又可覽北大武山稜線

2022/5/24 12:30（5/24 13:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東縣政府拓建屏112線，串聯台1線、189線及185線形成完整路網，同時兼顧城市美學，將電纜地下化，可一覽北大武山壯闊山線，24日舉行通車典禮，縣長潘孟安（前左3）等人出席。中央社記者李卉婷攝 111年5月24日
屏東縣政府拓建屏112線，串聯台1線、189線及185線形成完整路網，同時兼顧城市美學，將電纜地下化，可一覽北大武山壯闊山線，24日舉行通車典禮，縣長潘孟安（前左3）等人出席。中央社記者李卉婷攝 111年5月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）為結合大潮州鄰近城市觀光資源與減少交通事故發生，屏東縣政府拓建屏112線，今天完工通車，串聯台1線、189線及185線形成完整路網，並將電纜地下化，可一覽北大武山壯闊山線。

屏112線將原路寬約8公尺拓寬至15公尺，拓拉長度為4.8公里，並從屏112線與189線交會處往西新闢15公尺道路延伸銜接台1線，新闢道路長度為1.5公里，提報「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）104～111年計畫」，獲交通部公路總局核定總經費約新台幣3.3億元作業，歷時1年多工程期，今天完工通車。

縣長潘孟安接受媒體聯訪指出，185線沿線有客家、原民等多元文化，也是近期縣府主推的觀光勝地，近年盤整公路，向台糖購地拓建屏112線，串聯附近城市構成完整路網，同時又兼具城市美學，讓纜線地下化，可以清楚看見北大武山的壯闊山脈稜線。

潮州鎮長周品全說，潮州鎮、新埤鄉、來義鄉村裡經常有砂石車進出，造成不必要的重大交通事故，屏112線開通後，大型車可行駛聯外道路，直通台1線及國道3號，提升3個鄉鎮生活上的便利。

新埤鄉長林志成表示，屏112線的開通，解決鄉民長期對於交通安全的困擾，解決瓶頸，是鄰近鄉鎮重要的交通里程碑。（編輯：陳仁華）1110524

屏東縣政府拓建屏112線，24日完工通車，原路寬約8公尺拓寬至15公尺，拓拉長度為4.8公里；大型車可行駛聯外道路，直通台1線及國道3號，減少不必要的交通事故。中央社記者李卉婷攝 111年5月24日
屏東縣政府拓建屏112線，24日完工通車，原路寬約8公尺拓寬至15公尺，拓拉長度為4.8公里；大型車可行駛聯外道路，直通台1線及國道3號，減少不必要的交通事故。中央社記者李卉婷攝 111年5月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族