台文館和日治台南州會間1棵鳳凰木折斷 原因待查

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國立台灣文學館（日治台南州廳）和日治台南州會間的一棵鳳凰木24日中午突然攔腰折斷，警方獲報後已封鎖現場。中央社記者張榮祥台南攝 111年5月24日

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（中央社記者張榮祥台南24日電）國立台灣文學館（日治台南州廳）和日治台南州會間的1棵鳳凰木，今天中午突然攔腰折斷，目前警方已封鎖現場，原因待調查。

台南舊城區早年多植有鳳凰木，向有「鳳凰城」的美譽，中西區湯德章紀念公園（日治大正公園，一度改名民生綠園）就有不少鳳凰木，緊鄰公園的台灣文學館周邊也有多棵鳳凰木，正門左右各有1棵，台灣文學館和日治台南州會間也有1棵。

台南今天天色陰暗，偶爾飄著小雨，未出現強風，但台文館和日治台南州會間的鳳凰木，中午卻突然攔腰折斷，警方獲報後，派出1輛警車封鎖現場，台文館也得到消息，但不知折斷原因。

台南市文化資產管理處人員告訴中央社記者，這棵折斷的鳳凰木不是台南市政府農業局列管老樹，資料相片顯示，這棟鳳凰木2003年就已存在。

文資處人員表示，以折斷處來看，鳳凰木樹幹未中空，也沒有褐根病癥，折斷原因有待調查。

台南文史工作人員調查，日治台南市中山路（大正町，台南火車站至湯德章紀念公園），全長750公尺，及府前路兩側植有鳳凰木，6至7月間鳳凰花盛開，一片火紅，一度是舊城區最普遍的路樹，半世紀前因馬路拓寬，絕大多數遭剷除。（編輯：陳仁華）1110524